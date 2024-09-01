أمطار غزيرة تغمر طرقا ومناطق سكنية في شمال شرقى الهند

تسببت أمطار غزيرة هطلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في غمر عدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في مدينة جواهاتي عاصمة ولاية آسام في شمال شرقى الهند، ما عطل حركة المركبات وأدى إلى إزعاج سكان المدينة.

وشوهد أشخاص وهم يخوضون في مياه تصل إلى مستوى الركبة في بعض مناطق المدينة، بينما بلغ مستوى المياه حتى الصدر في عدة أحياء، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

وفي سياق متصل، تعرضت العديد من مناطق ولاية تيلانجانا لأمطار غزيرة أيضا.

واستمرت الأمطار الغزيرة في اجتياح العديد من مناطق ولاية تيلانجانا، بما في ذلك حيدر أباد، اليوم الأحد، حيث عقد رئيس الوزراء أي ريفانث ريدي مراجعة طارئة مع الوزراء والمسؤولين والأعضاء المنتخبين.