الإعصار شانشان يتحول إلى استوائي قبالة سواحل اليابان

تحول الإعصار شانشان إلى إعصار استوائي قبالة سواحل وسط اليابان على المحيط الهادئ ظهر اليوم الأحد، ثم تحول إلى الشمال الغربي ببطء.

وتعرضت بعض المناطق في منطقة كانتو الشرقية ومنطقة توكاي بوسط اليابان لأمطار غزيرة بسبب السحب الممطرة الناتجة عن الإعصار الاستوائي وتدفق الهواء الدافئ والرطب من حافة نظام الضغط العالي في المحيط الهادئ.

ونظرا لنعومة الأراضي في بعض المناطق نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت حتى الآن، حثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان المناطق الشرقية والغربية على التزام الحذر الشديد من وقوع انهيارات أرضية واليقظة تحسبا لتعرض المناطق المنخفضة للغرق وفيضان الأنهار.

وذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإعصار العاشر لهذا العام وصلت إلى 7 أشخاص حتى الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد. ولا يزال أحد الأشخاص مفقودا، وفقا لوكالة الإطفاء وإدارة الكوارث. وأصيب 127 شخصا في 14 مقاطعة، من بينها كانتو وحتى كيوشو في جنوب غرب اليابان.