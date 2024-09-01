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تنظم لجنة اقتصاديات الصحافة جلسة حوارية ضمن جلساتها التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحفيين فى السادسة مساء الأربعاء المقبل 4 سبتمبر.

يشارك فى الجلسة الأستاذ الدكتور محرز غالى الأستاذ بكلية إعلام القاهرة، والدكتور أحمد فتحى بجامعة الأهرام الكندية حول أزمة تمويل الصحف واتجاهاتها الحديثة والتجربة المصرية.. الأزمة والحلول.. وحول إيرادات الصحف وتطويرها وآفاق الموجة الثانية من دمج الصحف وتأثيراتها اقتصاديًا ومهنيًا.

ويتناول الدكتور محرز غالي بالبحث والتحليل ما تواجهه المؤسسات الصحفية من أزمات تتعلق بقضايا تمويلها، واستنباط طرق مبتكرة ومستدامة للتمويل لتحسين مداخلها وإصداراتها ودخول العاملين فيها.

ويتطرق إلى الآفاق المستقبلية لتمويل الصحف فى ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة، وموقع المؤسسات المصرية من ذلك.

من جانبه، يتحدث الدكتور أحمد فتحى عن طرق تحسين إيرادات الصحف، وأفضل الوسائل وأكثر استدامة فى الإيرادات، ويتحدث أيضًا عن دمج الصحف، وتأثيراتها فى ضوء ما جرى من عمليات دمج وآفاق الموجة الثانية المرتقبة واتجاهاتها.

وتستهدف لجنة اقتصاديات من الجلسة الحوارية الخروج بورقة عمل، وتوصيات للمؤتمر العام، تكون بمثابة برنامج عمل وخارطة طريق للمؤسسات الصحفية، وذلك عبر عصف ذهنى يشارك فيه الحضور.

وتمثل الجلسة فرصة مهمة لإدارات المؤسسات الصحفية، وللصحفيين للتعرف على التجارب المختلفة لتمويل الصحف، وكيفية معالجة المعوقات ومواجهة التحديات، التى تواجه المؤسسات.

وتدعو لجنة اقتصاديات الصحافة الزملاء الصحفيين للمشاركة فى الجلسة الحوارية، للتفاعل مع أحدث أهم المستجدات فى مهنة الصحافة.