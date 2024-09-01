مقتل 17 شخصا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا

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أكدت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، العثور على 17 جثة في مكان تحطم مروحية من طراز " إم آى - 8 " بعد فقدانها أمس السبت في منطقة جبلية.

وأعلن سيرجي ليبيديف وزير الطوارئ بالإقليم قبل قليل العثور على حطام المروحية المفقودة، بحسب ما ذكرته قناة "آر تي" الروسية.

وقال: "تم العثور على المروحية المفقودة، حيث تشير البيانات الأولية إلى تحطمها".

وأعلنت الطوارئ الروسية "العثور على حطام المروحية بمنطقة جبلية على ارتفاع 900 متر".

وكان من المفترض أن المروحية المنكوبة تحمل 22 شخصا بمن فيهم أفراد طاقمها الـ3، في رحلة سياحية لهواة البراكين والجبال.