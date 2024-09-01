حملة ترامب تقتحم عوالم البث المباشر لجذب الناخبين الشباب

في خطوة تعكس تبنيها لأساليب جديدة في التواصل مع الناخبين، تسعى حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاستفادة من منصات البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهور الشباب، خاصة الذكور تحت سن الخمسين، بما في ذلك العديد من الأمريكيين من أصول إفريقية ولاتينية، وفقًا لـ أسوشيتدبرس.

وظهر ترامب مؤخرًا في مقابلة على برنامج البث المباشر الخاص بالشخصية الشهيرة أدين روس، حيث أشاد بالدور الذي يلعبه هذا النوع من البرامج في تشكيل "الموجة الجديدة" من المعلومات، معترفًا بأن ابنه الأصغر، بارون، هو من عرفه على روس وأخبره بشعبيته الكبيرة.



روس هو شخصية على الإنترنت اكتسب شهرة في عام 2020 من خلال بث ألعاب الفيديو مع اللاعب الحالي في الدوري الأميركي للمحترفين بروني جيمس، ابن أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، وظهر لاحقًا مع مغني الراب مثل ليل أوزي فيرت، اشتهر بتعليقاته الاستفزازية حول الجنس والنساء على بثه المباشر.



تسعى حملة ترامب إلى الاستفادة من شخصيات مؤثرة عبر الإنترنت مثل لوجان بول، وأدين روس، إضافة إلى تواصلها مع الملياردير إيلون ماسك، بهدف جذب انتباه الجماهير على هذه المنصات، خاصة أولئك الذين قد لا يتابعون الأخبار السياسية التقليدية.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع للحملة للوصول إلى الناخبين الشباب، بما في ذلك الأمريكيين السود واللاتينيين، الذين يحصلون على معظم معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي.

كلا من ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس يتنافسان على جذب الناخبين الذين يحصلون على معظم أخبارهم من مصادر غير تقليدية، ويتحدث مستشارو حملة ترامب إلى المؤثرين المحافظين حول المواضيع المحتملة والضيوف، في حين أن حملة هاريس اعتمدت حوالي 200 منشئ محتوى في المؤتمر الوطني الديمقراطي الأخير، حيث حصل البعض على إقامات مجانية في الفنادق ومزايا أخرى من مجموعات ليبرالية متحالفة للحضور إلى شيكاغو.

وقالت تامي جوردون، استراتيجي الاتصالات الرقمية: "هذه الانتخابات هي المكان الذي نضجت فيه المؤثرون كمصادر أخبار إلى مكان تتعامل معه الحملات ببرامج تواصل حقيقية وتعتبرهم تقريبًا شرائح من وسائل الإعلام"، "وهذا أحد الأشياء الرائعة حقًا حول تطور الإعلان السياسي، بالإضافة إلى أن الأمر المخيف هو أنك تستطيع تقطيع وتجزئة الناخبين بدقة بحيث تقوم بتغذية رسائل مختلفة في أماكن مختلفة".

وأضافت، "هذا شيء رائع حول التكنولوجيا، ولكنه شيء مرعب حول الإعلان السياسي".

وليس من الواضح مدى تأثير دخول حملة ترامب في وسائل الإعلام عبر الإنترنت على تعزيز حملته.

تمتلئ نفس منصات التواصل الاجتماعي بمنشئي محتوى ينتقدون الرئيس السابق بشدة ويذهبون إلى الانتشار الفيروسي باستخدام نفس الخوارزميات التي يستخدمها روس وغيره من الشخصيات المؤيدة لترامب.

وتأمل الحملة الآن في الاستفادة من شهرة ترامب وطريقته الجريئة لجذب الانتباه عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام التقليدية بطرق تدفع رسالته إلى جمهور قد لا يهتم بأخبار السياسة، وترى الحملة أن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، بما في ذلك العديد من الرجال السود واللاتينيين، هم فئات ديموجرافية رئيسية يمكن لترامب أن يحقق فيها تقدمًا.

الأمريكيون الأصغر سنًا، والمجتمعات الملونة، ومجتمعات المهاجرين هم أكثر احتمالاً من الأمريكيين الأكبر سنًا أو البيض للحصول على أخبارهم عبر الإنترنت أو من وسائل التواصل الاجتماعي.

تجلب حيله بانتظام جمهورًا من مئات الآلاف من الرجال بشكل أساسي ولكنها تجلب أيضًا إيقافات عبر المنصات لاستخدامه المتكرر للألفاظ النابية وغيرها من المخالفات، وتم حظره بشكل دائم من تويتش في عام 2023 بسبب ما وصفته المنصة بأنه "سلوك مفعم بالكراهية"، وأصبح يعبر بشكل متزايد عن آراء سياسية يمينية حيث طور صداقات مع شخصيات مثل أندرو تيت، مؤثر مثير للجدل تم وضعه مؤخرًا تحت الإقامة الجبرية بسبب اتهامات جديدة بالاتجار بالبشر مع القاصرين.

ورفضت حملة ترامب الكشف عن عدد منشئي المحتوى المحافظين عبر الإنترنت الذين تعمل معهم.

وقالت جانيا توماس، مديرة الإعلام الأسود في حملة ترامب: "كانت استراتيجيتنا دائمًا هي مقابلة الناخبين حيث هم وهذا يعني دخول المساحات الإعلامية غير التقليدية"، "البودكاسترز السود لديهم تأثير كبير على هذه الانتخابات، ومن المهم الاستفادة من الأصوات المتنوعة لتضخيم رسالتنا إلى المجتمع الأسود".

وفي الوقت نفسه، أثارت ترشيح هاريس للرئاسة انفجارًا في التفاعل العضوي عبر الإنترنت الذي سعت الحملة إلى استغلاله، خاصة على المنصات التي تحظى بشعبية بين الشباب والأمريكيين الملونين مثل إنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب.

تولي الحملة اهتمامًا وثيقًا بحضور هاريس عبر الإنترنت وتستجيب بمحتواها الخاص الذي يعكس داعميها الجدد عبر الإنترنت، بينما يسعى الديمقراطيون أيضًا لاستغلال التأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع المؤثرين عبر الإنترنت.