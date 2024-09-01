روسيا تعلن عن تحقيق مزيد من التقدم في شرقي أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الأحد، إن القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقة دونيتسك الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة أيضا عن الاستيلاء على قرية فيمكا بالقرب من مدينة سيفورسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وهو ما يتناقض مع تصريحات صادرة عن أوكرانيا.

وفي حين أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوقوع تسع هجمات روسية على هذا القطاع من الجبهة منذ أمس السبت، ومنها فيمكا، فقد أفادت تقارير بأنه قد تم صد هذه الهجمات.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة ادعاءات أي من الجانبين.

وأعلن الجيش الروسي أيضا عن تحقيق مكاسب إقليمية في خضم تقدمه نحو مدينة بوكروفسك الأوكرانية، التي تشكل هدفا رئيسيا حاليا للقوات الروسية.

واعترف قائد الجيش الأوكراني، ألكسندر سيرسكي، بصعوبة موقف قواته في منطقة دونباس، الواقعة شرقي أوكرانيا وتضم إقليم دونيتسك وأجزاء من إقليم لوجانسك.

وقال سيرسكي في منشور على تطبيق تليجرام إن "العدو متفوق من حيث الأفراد والعتاد".

وأضاف "ورغم أن العدو يتمتع بالتفوق من حيث عدد الأسلحة والأفراد، إلا أنه يتكبد خسائر كبيرة بفضل بسالة جنودنا."

واستطرد سيرسكي في منشوره قائلا إن "المعركة من أجل الدفاع عن أوكرانيا متواصلة."