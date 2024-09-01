الجيش الإسرئيلي يعلن استعادة جثث 6 رهائن من قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد انتشال جثث 6 رهائن من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق" تليجرام" إنه تم انتشال الجثث الستة من نفق تحت الأرض في منطقة رفح في منطقة جنوب قطاع غزة، وتم نقلها إلى إسرائيل.

وأضاف الجيش أن الأفراد الستة تم اختطافهم خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم الجيش إن المختطفين قتلوا الرهائن الستة قبل فترة قصيرة من العثور على جثثهم.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن من بين الضحايا الرهينة الإسرائيلي- الأمريكي هيرش جولدبيرج بولين.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا من أقارب جولدبيرج بولين، أعلنوا فيه وفاة " ابنهم وشقيقهم الحبيب".