 تصدرت تريند يوتيوب.. جوكر يطلق 3 أغنيات من ألبوم تلاتيني - بوابة الشروق
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تصدرت تريند يوتيوب.. جوكر يطلق 3 أغنيات من ألبوم تلاتيني

حسام جودة
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 11:25 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 11:25 م

تصدرت الثلاث أغانٍ الأولى من ألبوم تلاتيني لمطرب الراب أحمد ناصر الشهير بـ"جوكر"، تريند يوتيوب بمراكز متقدمة مع مرور 3 أيام فقط على إطلاقها.

وأطلق جوكر 3 أغنيات من ألبومه "تلاتيني"، من كلماته وإنتاج بيزمنت هي "شغلة"، وتصدرت تريند المركز الثالث على يوتيوب و"12 سنة راب" وتصدرت المركز الرابع، وحصدت " تلاتيني" المركز السادس.

ويضم ألبوم "تلاتيني" لمطرب الراب "جوكر"، 8 أغنيات من كلماته وتوزيع أحمد إيهاب وإنتاج بيزمنت، ومن المقرر أن يطلق يوم الأربعاء القادم أغنيتين من الألبوم الجديد، على أن يطرح الـ3 أغنيات الأخيرة يوم الأربعاء الذي يليه.

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