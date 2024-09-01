تصدرت الثلاث أغانٍ الأولى من ألبوم تلاتيني لمطرب الراب أحمد ناصر الشهير بـ"جوكر"، تريند يوتيوب بمراكز متقدمة مع مرور 3 أيام فقط على إطلاقها.

وأطلق جوكر 3 أغنيات من ألبومه "تلاتيني"، من كلماته وإنتاج بيزمنت هي "شغلة"، وتصدرت تريند المركز الثالث على يوتيوب و"12 سنة راب" وتصدرت المركز الرابع، وحصدت " تلاتيني" المركز السادس.

ويضم ألبوم "تلاتيني" لمطرب الراب "جوكر"، 8 أغنيات من كلماته وتوزيع أحمد إيهاب وإنتاج بيزمنت، ومن المقرر أن يطلق يوم الأربعاء القادم أغنيتين من الألبوم الجديد، على أن يطرح الـ3 أغنيات الأخيرة يوم الأربعاء الذي يليه.