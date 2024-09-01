بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في وسط قطاع غزة اليوم

من المقرر أن يتم تطعيم مئات الآلاف من الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة المحاصر اعتبارا من صباح اليوم الأحد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من المقرر أن تبدأ المستشفيات والعيادات والفرق المتنقلة في تطعيم 640 ألف طفل ضد فيروس شلل الأطفال خلال أيام قليلة. ويجب أن تفصل أربعة أسابيع بين الجرعتين اللتين تمنحان التحصين الكامل ضد المرض.

وتهدف حملة التطعيم إلى الوصول إلى أكثر من 90% من الأطفال دون سن العاشرة. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تكون هناك هدن إنسانية مؤقتة ومحلية خلال الحملة.

وتم إعطاء جرعات اللقاح الأولى في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أمس السبت.

ومؤخرا، تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما في الأراضي الفلسطينية.

ولم يتمكن العديد من الأطفال في قطاع غزة من الحصول على التطعيم منذ بداية الحرب التي أعقبت الهجوم الذي شنته حماس على المنطقة الحدودية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الظروف الصحية الرهيبة في القطاع الساحلي يمكن أن تساهم في سرعة انتشار المرض.

وبحسب المنظمة، من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم في وسط قطاع غزة. وبعد ثلاثة أيام أو ربما أكثر، ستستمر الحملة في الجنوب قبل أن تنتقل إلى شمال غزة.