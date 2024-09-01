دول الاتحاد الأوروبي تستورد كميات غاز من روسيا أكبر من الولايات المتحدة

استوردت دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة خلال نحو عامين كميات من الغاز الطبيعي في ربع واحد من روسيا أكبر مما استوردته من الولايات المتحدة، وفقا لدراسة جديدة لسوق الطاقة.

واشترى الاتحاد الأوروبي أكثر من 7ر12 مليار متر مكعب من روسيا و3ر12 مليار متر مكعب من الولايات المتحدة خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، حسبما ذكرت شركة "بروجيل" للأبحاث ومقرها بروكسل.

ومقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجد البحث أن الشحنات من روسيا تراجعت بشكل طفيف، لكن الشحنات من الولايات المتحدة انخفضت بشكل أكثر حدة.

ولا تزال النرويج أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 9ر23 متر مكعب في الربع الثاني.

وكانت روسيا تحتل هذا المركز حتى قامت بشن حرب ضد أوكرانيا في فبراير 2022، وبعد ذلك قلصت العديد من دول الاتحاد الأوروبي واردات الغاز الروسية.