عمرو أديب: إذا قارنت صلاح بهالاند سأختار نجم ليفربول ليس لأنه ابن بلدي

تغزل الإعلامي عمرو أديب، في النجم محمد صلاح بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن إن محمد صلاح أسطورة لا تنتهي ولم يسبق له مثيل ولن يتكرر.

وأضاف: «لا سحر ولا شعوذة .. صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد صناعته هدفين وتسجيل هدف غريب ساحر.. يقف العالم مبهورا بابن مصر اللي ضد الكسر».

وتحدث أديب، عن مقارنة صلاح بالنرويجي إريك هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قائلا إنه صلاح يربح بالنسبة له، ليس فقط لأنه مصري لكن لأنه موهوب، وأكّد في الوقت نفسه أن هالاند لديه قدرة تهديفية ومهارة.

وفيما أشار إلى أن صلاح يصنع ويسجل الأهداف، قال إن هالاند ينتظر في منطقة الجزاء وينتظر إيصال الكرة له من زملائه ليُسجل الأهداف بقدرة كبيرة.

وتابع أديب: «محمد صلاح رهيب لا يمكن تجاوزه ولا تجاهله ويحقق أرقام قاسية أسبوعيا وشهريا».

وقاد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الانتصار أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين لزميله لويس دياز.

وبعد المباراة، تحدث محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن مستقبله مع الريدز خلال الفترة المقبلة، حيث سينتهي تعاقد اللاعب في الصيف المقبل.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية: «كما تعلمون إنه الموسم الأخير لي هنا في ليفربول، وأريد الاستمتاع بها قدر المستطاع».

وأضاف: «سنرى إن كنت سأستمر مع الفريق أم لا، ولم يتحدث معي أحد من النادي بشأن تجديد عقدي حتى الآن، لذلك فالأمر ليس بيدي».