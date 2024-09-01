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رئيس وزراء باكستان يعرب عن رضاه إزاء انخفاض معدل التضخم والاستقرار الاقتصادي

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 9:57 م

أعرب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اليوم الأحد عن رضاه إزاء انخفاض معدل التضخم في البلاد ومؤشرات مكتب الاحصاءات الباكستاني والتي تظهر الانخفاض الحاد في معدل التضخم.

وقال رئيس الوزراء إن "مؤشر أسعار المستهلك" تراجع إلى مستوى قياسي في يوليو 2024، ليصل معدل التضخم إلى 11 %، ورحب بتوقعات الاقتصاديين بمزيد من الانخفاض في التضخم في شهر سبتمبر الحالي.

وذكر الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء، في بيان صحفي عن رئيس الوزراء قوله: "بعد وكالة فيتش، قامت وكالة التصنيف العالمية موديز مؤخرا برفع التصنيف الائتماني لباكستان، وهو اعتراف بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية للبلاد من جانب المؤسسات المالية الدولية".

ونقلت وكالة "اسوشيتد برس أوف باكستان" عن رئيس الوزراء قوله أيضا إن الحكومة تنتهج سياسة إصلاحات اقتصادية والعمل التنفيذي يتقدم سريعا بشأن سياسة الحجم الصحيح للحكومة والتي يراقبها بنفسه.

وأعرب عن ثقته في أن التأثير الإيجابي لهذه السياسة على الاقتصاد سيكون واضحا قريبا.

وأشار شريف إلى أن الاقتصاد يتحرك صوب الاستقرار نتيجة للعمل الجاد من فريق الحكومة الاقتصادي والمالي.


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