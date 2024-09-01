 بارالمبياد باريس .. منتخب كرة الهدف يخسر من اليابان ويتأهل لربع النهائي - بوابة الشروق
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بارالمبياد باريس .. منتخب كرة الهدف يخسر من اليابان ويتأهل لربع النهائي

علي البحيري
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 12:43 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 12:43 م

خسر منتخب كرة الهدف أمام اليابان بنتيجة 11-1 فى المبارة الثالثة بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.

وتأهل منتخب كرة للهدف إلى ربع نهائي المنافسات في المركز الرابع بالمجموعة الثانية على أن يخوض مباراة الغد أمام متصدر المجموعة الثانية.

وخسر منتخب مصر من أوكرانيا بنتيجة 6-3، كما خسر من الصين فى ثانى المباريات بنتيجة 7-4.

وتضم قائمة منتخب مصر في كرة الهدف 6 لاعبين: هم: أحمد خيري، سيد حسن، معاذ فتحي، أحمد عربي، عمر عبد السلام، وأخيرا محمد سعيد أصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما.


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