وزارة العمل: ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحرائق فى منشآت بالجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ندوة للتوعية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة البدرشين ، بمصنع حديد بيانكو بمنطقة عرب أبو ساعد، بعنوان أهداف السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل بالفنادق و خطط الطوارئ والإخلاء.

وتناولت الندوة المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها، وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال، ومناقشة القرار الوزارى رقم ١٣٤ لسنة 2003، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة، كما تناولت الفعاليات دور مسؤولي السلامة في حماية المنشأة من مخاطر بيئة العمل، وقواعد الحفاظ على الحياة، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية.

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، في تقريره للوزارة، أن تلك الندوة التوعوية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية.