مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن لجان تحكيم دورته الرابعة

كشفت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن أسماء لجان تحكيم المسابقة الرسمية لدورته الرابعة، والتي تضم 5 فئات رئيسية، هي: الأفلام الروائية القصيرة، والبحرينية، والوثائقية، والتحريك، والطلبة.

يترأس المخرج والمنتج السعودي القدير صالح الفوزان لجنة تحكيم فئة الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام البحرينية، بمشاركة كل من النجمة المصرية القديرة سوسن بدر، والكاتب السينمائي الإماراتي مسعود أمر الله، والسيناريست والمنتجة البحرينية الشيخة سهى آل خليفة، والسيناريست المصرية مريم نعوم.

فيما تترأس لجنة تحكيم فئة الأفلام الوثائقية الكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، بمشاركة كل من الدكتور عبد الناصر فتح الله، أستاذ الإعلام بجامعة البحرين، وماري لور شارير، نائب سفير الجمهورية الفرنسية في مملكة البحرين.



أما لجنة تحكيم فئة أفلام التحريك، فيرأسها الدكتور محمد غزالة، رئيس مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت في جدة، بمشاركة كل من الناقد ورسام الكريكاتير البحريني طارق البحار، والفنانة سماح زيدان، عضو الجمعية العمومية لجمعية الرسوم المتحركة بالمملكة العربية السعودية.

وتترأس الفنانة المصرية بشرى رزة لجنة تحكيم فئة أفلام الطلبة بمشاركة كل من الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والفنانة البحرينية هيفاء حسين.



وأعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي في وقتٍ سابق أن الدورة الرابعة ستقام خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل بحلة مغايرة، وبمشاركة نجوم الفن الخليجي والعربي.

من المتوقع أن تشهد عددا من الورش التدريبية إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات مختلفة؛ بهدف إثراء التجربة السينمائية في مملكة البحرين، ودعم الحراك الفني الشبابي.