أمين تنظيم حزب حماة الوطن: نؤمن بالتثقيف لتعزيز بناء وعي المواطن لمواجهة شائعات الفضاء الإلكتروني

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمعرض الكتاب الذي ينظمه حزب حماة الوطن لنهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع مؤسسة برادايس للثقافة والإعلام والفنون.

وقال الدكتور أحمد العطيفي الأمين المساعد لحزب حماة الوطن وأمين تنظيم الجمهورية، على هامش فعاليات انطلاق المعرض إن الحزب يهتم بتنمية الإنسان الثقافية أسوة بالسياسية ويحرص على تقديم الفعاليات المختلفة في هذا الصدد.

وأوضح أن الحزب يؤمن بأهمية التثقيف ويقدم فعاليات وأشكال عدة في هذا الصدد من أجل تنمية وبناء فكر الإنسان المصري ليتمكن من مواجهة ما يقدم له من شائعات عبر الفضاء الإلكتروني تهدف لتشويش عقول شباب مصرنا الحبيب.

وذكر أن ضيف شرف المعرض هو دولة فلسطين الشقيقية التي تشارك بجناح لها طيلة فعاليات المعرض، موضحا أن مصر دولة مساندة للدولة الفلسطينية وهو ما يظهر جلياً بكل فعالياتها والحزب يسير على نهج القيادة السياسية في هذا الصدد.

واختتم حديثه بتأكيد أهمية النشاط الثقافي والتثقيف بشكل عام لما له من أهمية كبيرة في تعزيز الوعي والمعرفة لدى الأفراد، وتحسين مهارات التواصل، وتمكين الأشخاص من اتخاذ قرارات مستنيرة. من خلال بناء مجتمع متعلم ومطلع وقادر على مواجهة التحديات المختلفة.