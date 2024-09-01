روسيا: لا نخطط لمهاجمة أراضي الناتو

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة أراضي الناتو

وقالت في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، إن «مسئولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى يعتقدون أن روسيا قد تهاجم أراضي الناتو في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة».

وعلقت على تصريحات الجانب الألماني بالقول: «من جانبنا، نشير مرة أخرى إلى أن بلادنا ليس لديها مثل هذه الخطط».

وأضافت في تعليقها على بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا، حيث سيتمركز جنود الجيش الألماني: «نؤكد باستمرار أن زيادة النشاط والإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه بالقرب من الحدود الروسية أمر استفزازي».

وأشارت إلى أن «الأمر ينطبق أيضًا على النشر المخطط للواء من الجيش الألماني على الأراضي الليتوانية، حيث يتم بناء قواعد عسكرية من أجله».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام عن بدء ليتوانيا في بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا، حيث سيتمركز 4000 جندي من الجيش الألماني بحلول نهاية عام 2027.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.