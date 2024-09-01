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بايرن ميونخ يهزم فرايبورج بثنائية في الدوري الألماني

محمد عاطف
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 8:29 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 8:29 م

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا ثمينًا على نظيره فرايبورج بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الأحد، في الدوري الألماني «بوندسيلجا».

وسجل هاري كين هدف التقدم للفريق البافاري من ركلة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يضيف زميله مولر الهدف الثاني في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق بايرن ميونخ رصيده للنقطة السادسة في وصافة ترتيب الدوري الألماني بعد مرور جولتين، بفارق الأهداف عن هايدنهايم المتصدر.

فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 3 نقاط في المركز العاشر بترتيب الدوري الألماني، بعد فوزه في المباراة الماضية أمام شتوتجارت بثلاثة أهداف لهدف.


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