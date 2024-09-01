نتنياهو يعلن التزامه وحكومته بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بقية الأسرى في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الأحد، إنه وحكومته ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح (الأسرى) المتبقين وضمان أمن إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لن تهدأ حتى تصل إلى قتلة الرهائن من حركة حماس"، مشيراً إلى أن "من يقتل (الأسرى) لا يريد اتفاقاً".

وفي وقت سابق الأحد، حمّل قيادي في حركة حماس، إسرائيل، مسئولية سقوط "6 محتجزين" أعلنت تل أبيب العثور على جثامينهم في نفق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن "من يتحمل مسئولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية، والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.