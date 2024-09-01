الجيش الصومالي يعلن سيطرته على منطقة هلجن بمحافظة هيران الحدودية مع إثيوبيا

أعلن الجيش الصومالي استعادة السيطرة على منطقة هلجن التابعة لمحافظة هيران الحدودية مع إثيوبيا "وتدمير عدة قواعد لمليشيات الخوارج في المنطقة".

وقال الجيش الصومالي، اليوم الأحد، إنه تمكن بالتعاون مع المقاومة الشعبية من تدمير عدة قواعد لمليشيات الخوارج في مناطق تابعة لمحافظة هيران، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صوما" عن ضباط في الجيش قولهم إن عناصر مليشيات الخوارج التي كانت تتحصن في منطقة هلجن، فرت عندما علمت بقدوم الجيش.

وأضاف الضباط، أن المنطقة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية، مؤكدين أن العمليات ستسمر حتى يتم تحرير المحافظة من فلول الإرهابيين.

وضاعف الجيش الصومالي مؤخرا من عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب، ونجحت على مدار الفترة الماضية، في استعادة عدة مناطق كان يسيطر عليها مسلحو التنظيم، خاصة في وسط البلاد.