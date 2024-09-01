محافظ الإسماعيلية يناقش آلية ضبط الأسعار بالأسواق

عقد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا لمناقشة آلية ضبط الأسعار بالمحافظة، للتخفيف عن المواطنين ومنع تفاوت الأسعار من مكان لآخر.

حضر الاجتماع أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير مجمع تجارة الأسماك، سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، ونقيب الفلاحين بالإسماعيلية.

تضمن الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة متابعة ومراقبة الأسعار، لضمان استقرارها ومنع أي زيادات غير مبررة، والتواصل المستمر والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الجهود في مجال ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين بالمحافظة.

ووجه جلال بزيادة الرقابة والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار لضمان توفر السلع الأساسية ومعاقبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تلاعب في الأسعار، مشددا على ضرورة التعاون مع التجار والموردين للتحقق من عدم احتكار السلع وضمان توزيعها بشكل عادل ومتوازن.

ووجه جلال بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وتشديد العقوبات على المخالفين للحد من ارتفاع الأسعار، بجانب توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية الإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار للحفاظ على استقرار الأسواق.