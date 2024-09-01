مسئول إسرائيلي: نتنياهو فاسد ونرجسي ويداه ملطختان بالدماء

صرح مسؤول إسرائيلي بارز في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعي جيدا ما يفعله ويقوم به.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي في حكومة نتنياهو - لم تسمه - أن "نتنياهو يعي ويعرف ما يفعله ويقوم به، ولكنه يتصرف بفظاظة ووحشية ويداه ملطختان بالدماء".

وأشار المسئول الإسرائيلي إلى أن نتنياهو مسؤول عن القتلى الإسرائيليين الستة أو المحتجزين الذين عثر عليهم في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، منوها إلى علم رئيس الوزراء بأن المحتجزين يعيشون في وقت ضائع.

ووصف المسؤول، نتنياهو، بـ"الفاسد" و"النرجسي"، وأنه مسؤول عن مقتل هؤلاء الستة المحتجزين، فيداه ملطختان بالدماء.