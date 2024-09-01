مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طموحات السعودية في مجال الطاقة النووية مشروعة تماما

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي إن طموحات السعودية في مجال الطاقة النووية مشروعة تماما.

وأضاف جروسي، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، اليوم السبت، أنه لا شك لديه في مدى احترام السعودية للضوابط الدولية والتعاون الوثيق مع الوكالة، مبينا أن السعودية لديها الحق في الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة.

كما أشار إلى أن "الاستخدام السلمي للطاقة النووية يعد سبيلا واضحا يفضي إلى مستقبل خالٍ من الكربون بجانب التحول إلى مفهوم الطاقة النظيفة التدريجي وهو الأمر الذي نبحثه مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في أثناء مفاوضات التغير المناخي".

يذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد كشف أن المملكة تعمل على مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية.

وأعلن دعم المملكة لمبادرة أشعة الأمل التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، وذلك من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية.

كما هنأ الوكالة باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاون مع دول أخرى.