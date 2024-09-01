الاحتلال الإسرائيلي يجرف شوارع ويدمر محلات تجارية في مركز مدينة جنين

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجريف شوارع وتدمير محلات تجارية، في مركز مدينة جنين، التي تتعرض لعدوان متواصل لليوم الخامس على التوالي.

وقالت مراسلة وكالة «وفا»، نقلا عن شهود عيان، إن جرافات الاحتلال شرعت بتدمير المحال التجارية في منطقة البريد وقرب دوار السينما، وتجريف الشوارع والأرصفة واقتلاع الأشجار على جوانب الطريق في مركز المدينة ومنطقة السوق التجاري.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 14 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه الكهرباء.

فيما لا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المدينة ومخيمها، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، وداهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني ونكلت بهم.



