حقق فيلم "إكس مراتي" أمس، 900 ألف جنيه؛ ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر منذ طرحه، ويصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 69 مليونا و593 ألف جنيه.

والفيلم تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح.

وفي المركز الثاني، استقر فيلم «ولاد رزق – القاضية» محققا 222 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوعا عرض إلى 252 مليونا و624 ألف جنيه؛ ليعزز صدارته لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والتي كان يسيطر عليها منذ موسم عيد الأضحى 2023 فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، برصيد 130 مليون جنيه.

«ولاد رزق - القاضية» من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، وأسماء جلال، ونسرين أمين.

كما يشارك أيضا عدد من ضيوف الشرف أبرزهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان.

والمركز الثالث كان من نصيب فيلم «اللعب مع العيال»، محققا 160 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوعا عرض إلى 52 مليونا و597 ألف جنيه.

والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته محمد عادل إمام وبيومي فؤاد، وباسم سمرة، وويزو، وأسماء جلال، وحجاج عبدالعظيم، ومصطفى غريب.

وجاء في المركز الرابع فيلم «عصابة الماكس»، محققا 56 ألف جنيه، ويصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوعا عرض إلى 28 مليونا و78 ألف جنيه.

والفيلم بطولة الفنان أحمد فهمي، من تأليف أمجد الشرقاوي، ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، ويشارك في بطولته كل من لبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

واحتل المركز الخامس فيلم «جوازة توكسيك»، محققا 32 ألف جنيه؛ ليصل إجمالى إيراداته بعد 9 أسابيع عرض إلى 9 ملايين و185 ألف جنيه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وتامر هجرس.

في المركز السادس والأخير، جاء فيلم «أهل الكهف»، محققا 4 آلاف جنيه، ليصل بذلك إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوعا عرض إلى 14 مليونا و485 ألف جنيه.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وأحمد عيد، وصبري فواز، وبسنت شوقي، ومصطفى فهمي، وبيومي فؤاد، وهاجر أحمد، وأحمد وفيق، ورشوان توفيق، وأحمد فؤاد سليم، وجميل برسوم.