أعلن القائمون عن مهرجان "الفيلم القصير باردو" بتونس، عن انطلاق الدورة التأسيسية له في الفترة من 6 حتى 10 نوفمبر المقبل، كما تم الإعلان عن فتح باب الترشح للمشاركة في مختلف أقسام البرمجة الرسمية للدورة، والتي تضم مسابقات للأفلام القصيرة للسينمائيين المستقلين، سواء روائية أو وثائقية، ومسابقة رسمية لأفلام مدارس السينما، وأخرى لأفلام سينما الهاتف المحمول.

كما تتضمن فعاليات الدورة التأسيسية قسم التكريم، وفيه يتم عمل لقاء مع أحد المخرجين الذين لهم باع في صناعة الفيلم، وقسم للورشات التطبيقية الذي يضم ورشة لكتابة السيناريو وأخرى عن الموسيقى والمؤثرات التصويرية، وورشة عن صناعة الفيديوهات القصيرة لمواقع التواصل الاجتماعي.

أما عن جوائز المهرجان، فيتم منح جائزة أولى وقدرها 3000 دينار، والثانية ألف دينار، وذلك بالنسبة لمسابقة الأفلام القصيرة للسينمائيين المستقلين، أما بالنسبة لمسابقة أفلام مدارس السينما، فتقدر قيمة الجائزة الأولى بـ2000 دينار، والثانية ألف دينار، فيما تبلغ قيمة جوائز مسابقة أفلام المحمول 1000 دينار للفائز بالجائزة الأولى، و800 دينار للفائز بالجائزة الثانية.