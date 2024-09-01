نائب محافظ قنا يناقش خطة دعم كميات المياه في المناطق المرتفعة وتحسين جودتها

وجه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين فيما يخص تقديم الدعم للمناطق الساخنة، وكذا متابعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطات المياه التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن المحطات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقرى حياة كريمة، والتركيز على نهو المشروعات التي قاربت على الانتهاء والسير في تنفيذ باقي مشروعات المياه الجاري استكمالها طبقاً لبرامجها الزمنية.

وأكد "عمر"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، ضرورة تقليل الفاقد من المياه، من خلال تكثيف المرور الدوري، ومراقبة الوصلات غير القانونية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب محافظ قنا، مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمقر الشركة؛ لمناقشة خطة العمل العاجلة لحصر المناطق الساخنة التي يوجد بها ضعف ضغوط وانقطاع لمياه الشرب بشكل دائم لضمان وصول المياه لجميع المواطنين بمختلف مناطق وقرى مراكز المحافظة، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسئولي الشركة.



وأضاف نائب محافظ قنا، أنه تم البدء في تنفيذ خطة عاجلة للقضاء على هذه الأزمة التي ظهرت نتيجة زيادة الاستهلاك، خاصة مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية، فضلًا عن التوسعات العمرانية وزيادة عدد المشتركين، بالإضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة بمجال تنقية مياه الشرب، وتحسين جودتها، وزيادة كمية المياه المنتجة، وذلك باستخدام نظام الواح تيوب ستلر(tube settler)، في عدد من محطات مياه الشرب بقرى المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة تبذل قصارى جهدها للقضاء على أزمه ضعف ضغوط وانقطاع المياه من خلال خطط المد والتدعيم أو الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة أو تغيير أقطارها مراعاة للزيادة السكانية، بجانب التوسعات التي تتم داخل المحطات لزيادة الإنتاج في مجال مياه الشرب حتى تستوعب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن من مميزات ألواح التيوب ستلر تحسين جوده المياه، وتقليل زمن وعدد مرات غسيل الفلاتر مما يزيد من طاقه المحطة الإنتاجية وذلك ضمن خطه الشركة نحو تطبيق الأهداف الاستراتيجية للوصول بجوده المياه للمعايير العالمية.