معلومات عن معبر ترقوميا الفلسطيني القريب من موقع قتل ثلاثة جنود إسرائيليين بطلق ناري

يستمر مسلسل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي، بتواصل المعارك الدامية في مدينة جنين، ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين من الشرطة، وإصابة ثلاثة آخرين، في عملية إطلاق نار قرب معبر أو حاجز ترقوميا الواقع غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال، إن فلسطينيين أطلقوا النار على مركبات عدة بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وانسحبوا من المكان، بحسب زعمها.

فيما قالت إسعافات نجمة داوود الحمراء: "في أعقاب إطلاق النار على سيارة تقل 3 ركاب على طريق 35 شرق معبر ترقوميا قدم مسعفون من نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لثلاثة جرحى، رجل وامرأة يبلغان من العمر حوالي 30 عاما في حالة حرجة ورجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاما في حالة خطيرة"، بحسب ادعائه.

وأكد جيش الاحتلال وقوع حادث إطلاق النار، قائلا إن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وإن قوات الأمن تبحث عن منفذي الهجوم، بحسب وصفه.

• 5 أيام من العربدة الإسرائيلية في جنين

وأسفرت المعارك في جنين بين جنود الاحتلال ومقاومين فلسطينيين حتى الآن عن استشهاد 22 فلسطينيا مقابل جندي من قوات الاحتلال في وقت سابق.

فيما أوضحت مصادر محلية أن عناصر جيش الاحتلال أحرقوا عددا من الممتلكات العامة والخاصة للفلسطينيين، فضلاً عن إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه أهالي مخيم جنين.

كما أفادت المصادر، أن المعارك مستمرة في أنحاء جنين التي خلت شوارعها من الحركة، باستثناء العربات العسكرية الإسرائيلية، تزامنا مع تحليق الطائرات المسيّرة في أجوائها.

بدوره قال جيش الاحتلال، إنه أطلق العملية في جنين لمكافحة ما سمّاه بـ"الإرهاب"، ودفع بعربات مدرّعة مدعومة بسلاح الجو إلى جنين وطولكرم، وطوباس ومخيماتها.

* معلومات عن معبر ترقوميا

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التعاون الإقليمي للاحتلال، فإن المعلومات المتاحة عن معبر ترقوميا الإسرائيلي القريب من موقع إطلاق النار هي:

1. يقع غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية تحديدا في مناطق يهودا والسامرة.

2. تتم إدارته من قبل مديرية المعابر التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

3. يلبي المعبر احتياجات التجارة بين مدن جنوب يهودا والسامرة مع التشديد على الخليل وبيت لحم وبين إسرائيل.

4. متاح لتصدير واستيراد البضائع عبر ميناء أشدود.

5. يعتبر أحد أكبر المعابر في الجدار الفاصل لمرور البضائع والأشخاص.

6. يقع المعبر إلى الشرق من مدينة كريات غات في الداخل المحتل على الطريق رقم 35.

7. نشاط المعبر هو مرور للمشاة والبضائع والسيارات

8. تمر البضائع والمشاة من يوم الأحد إلى الخميس في أوقات محددة بينما تمر السيارات يوميا في أي وقت.