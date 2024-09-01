موكب قطار الحب لموسيقى التكنو يجوب برلين

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جاب موكب ما يعرف باسم "قطار الحب" لموسيقى التكنو وسط العاصمة الألمانية برلين أمس السبت بمشاركة عدد أقل من المتوقع من الأفراد.

وقالت الشرطة إن حوالي 7500 شخص حضروا الموكب، على الرغم من أن القائمين على الموكب سجلوا حضور 20 ألف شخص.

وسارت العديد من شاحنات الموسيقى بترديد أنواع من موسيقى الجهير الصاخبة والموسيقى الإلكترونية من منتزه "ماوربارك"، الذي يقع على جزء سابق من جدار برلين وشريط الموت الخاص به، إلى شارع "أورانينشتراسه" الرئيسي عبر حي كرويتسبرج.

وأعلن المنظمون عبر الإنترنت أنهم يريدون إرسال "رسالة قوية من أجل التسامح والتنوع والتضامن" هذا العام.

وتم عرض شعارات مثل "لا يزال اللاجئون موضع ترحيب" و"التكنو يوفر التعليم" و"الحب ينتصر" على الشاحنات واللافتات.

وبحسب الشرطة فإن "قطار الحب" تحرك دون أي اضطرابات تُذكر.