نتنياهو: إسرائيل تجري مفاوضات مكثفة وحماس ترفض بشدة أي عرض

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وحكومته ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وضمان أمن إسرائيل.

وأضاف في بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن «الجهود لتحرير المحتجزين متواصلة منذ ديسمبر»، زاعمًا أن «حماس ترفض إجراء مفاوضات حقيقية».

وادعى أن حكومته وافقت قبل 3 أشهر في الـ27 من مايو الماضي، على صفقة لإطلاق سراح الرهائن بدعم كامل من الأمم المتحدة، لكن الحركة رفضتها».

وزعم أن حماس رفضت إبرام الصفقة بعد تعديلات أمريكية جرت يوم 16 أغسطس الماضي، مضيفًا: «بينما تجري إسرائيل مفاوضات مكثفة مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، فإن حماس تواصل رفضها القاطع لأي اقتراح».

ولفت إلى أن «الطرف الذي يقتل المحتجزين (حماس) لا يريد إبرام صفقة»، قائلًا إن «بلاده لن تهدأ حتى تصل إلى قتلة المحتجزين في حماس».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه حدد هويات المحتجزين الستة، الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض، في جنوب قطاع غزة.

وزعم في بيان، أنه عثر على الجثث السبت، في «نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة»، وقد أُعيدت إلى إسرائيل، حيث تم التعرف عليها رسميا.



