يقيم مركز الثقافة السينمائية أمسية سينمائية في السابعة مساء الأربعاء المقبل، تتضمن عرض فيلمان ينتميان للسينما التسجيلية، حيث يوثق كل واحد منهما لجزء هام من التاريخ المصري والإسلامي، والفيلمين هما فيلم "أثار إسلامية حول الأزهر"، إخراج أحمد راشد، الذي يوثق مجموعة من المساجد الأثرية القديمة في قاهرة المعز، من حيث العمارة وتاريخها العريق، وفيلم "زخارف عربية" للمخرج عبدالقادر التلمساني، وهو عبارة عن رؤية سينمائية لفنون الزخرفة العربية في العمارة الإسلامية، وأعمال نحت الخشب والزجاج المعشق خلال العصر الإسلامي.

تشرف على فعاليات الأمسية الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما.