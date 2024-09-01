سرايا القدس تعلن إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين بمحور ساحة مخيم جنين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين بمحور ساحة مخيم جنين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن كتيبة جنين أوقعت قوة مشاة في كمين بمحور ساحة المخيم وهناك إصابات مؤكدة فيها.

وأشارت إلى أن «عناصرها يواصلون استهداف قوات الإسناد والتعزيزات العسكرية بالعبوات الناسفة والرصاص».

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 14 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه الكهرباء.

فيما لا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المدينة ومخيمها، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، وداهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني ونكلت بهم.