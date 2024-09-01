وزير العمل: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا ودمجها في برامج التدريب وسوق العمل

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهيئة الأمم المتحدة بمصر، الحفل الختامي لمشروع "تعزيز العمل الإنتاجي واللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، والذي استمر العمل به على مدار الخمس سنوات الماضية، بهدف تعزيز فرص العمل للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

شارك في اللقاء من وزارة العمل: رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب وزير العمل.

كما شارك في الاحتفالية: مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، واريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وأنا روزندال رئيسة التعاون الانمائي الإقليمي بسفارة السويد، ودكتور نجلاء العدلي رئيس الوحدة المالية والإدارية، والمشرف على التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد، أكد وزير العمل محمد جبران في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، أن الدولة المصرية تولي ملف تمكين المرأة اهتمامًاً كبيراً من خلال برنامج عملها الطموح، والذي تضمن إطلاق العديد من المبادرات الوطنية المخصصة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث تعد المرأة شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، وينعكس ذلك في الهدف الاستراتيجي السابع الخاص بتمكين المرأة وتوفير فرص متساوية في جميع المجالات.

وأوضح أنه يتم تنفيذ ذلك من خلال البرامج الفرعية، وخطط الحكومة، والمبادارت الرئاسية، بشأن التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، وبتعزيز صحتها، وحمايتها من العنف، كما تحرص الدولة المصرية على دمجها فى سوق العمل بشكل أكثر فاعلية سواء عن طريق الالتحاق بسوق العمل، أو الإنخراط فى برامج التدريب المهني، وريادة الأعمال، وتأسيس مشروعات إنتاجية صغيرة بما يساهم في زيادة دورها الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع "رؤية مصر 2030 و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030".

وسلطت أمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب وزير العمل، خلال حلقة نقاشية مع خبراء في مجال النوع الاجتماعي،الضوء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة من البرنامج المشترك، واستعرضت اهم انجازات المشروع وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وصدور دليل التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين، ومدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى أماكن العمل،وكذلك تنفيذ برامج التدريب المهني لعدد حوالى 650 سيدة فى محافظات القاهرة، والأسكندرية، وبنى سويف، وسوهاج، على المهن والحرف اليدوية.

واختتمت الفاعلية بتوزيع مجموعة من الأدوات على المشاركات المتميزات في التدريب المهني لدعمهن لبدء رحلتهن المهنية..كما تم تنظيم معرض على هامش الفاعلية لعرض المنتجات المختلفة التى تم تصنيعها من المشاركات فى البرنامج.

وشارك في حفل الختام ياسمين ممدوح،مدير عام إدارة تخطيط التدريب بوزارة العمل ،وعدد من مسئولى التدريب المهنى بالمحافظات المستهدفة من القائمين على التدريب.