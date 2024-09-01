إيران تصدر تقريرا نهائيا بشأن تحطم طائرة رئيسي وترد على أنباء استهدافها

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، يشير إلى أنها سقطت نتيجة أحوال جوية معقدة.

وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، إنه بناء على تقرير مراجعة اللجنة الفنية للطب الشرعي. لم يتم الإعلان عن أي حالات اشتباه.

وأضافت أنه تم فحص أجزاء وأنظمة المروحية من قبل خبير، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة.

وأشارت إلى أن احتمال استهداف المروحية بالأنظمة الهجومية والدفاعية والحرب الإلكترونية وخلق مجال مغناطيسي وليزر تم فحصها من قبل خبير ومختص، والذي استبعد أي تورط للمواد المذكورة في الحادث.

وأكدت هيئة الأركان أن السبب الرئيسي لتحطم المروحية يعود إلى الظروف المناخية والجوية المعقدة للمنطقة، في فصل الربيع، مشيرا إلى ظهور مفاجئ لـكتلة كثيفة من الضباب الكثيف واصطدام المروحية بالجبل.

وتحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومسئولين آخرين، في 19 مايو، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيجان.