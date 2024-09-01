استشهاد شاب فلسطيني في الخليل والاحتلال يحتجز جثمانه

استشهد شاب فلسطيني، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، باستشهاد شاب - لم تعرف هويته بعد، بعد محاصرة قوات الاحتلال المنزل الذي كان يتواجد فيه، حيث أمطرته بوابل من الرصاص، وأطلقت صوبه صاروخا، وقامت باحتجاز جثمانه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 28 مواطنا، بينهم 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل.

ووفقا لذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 680.