إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيبت 8 عاملات، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري بمركز بني مزار في المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

كان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بالطريق الدائري أعلى كوبري النيل، بمركز بني مزار، وذلك إثر انفجار الإطار الخلفي مع السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة رقم 8296 ل ه ط، بالطريق الدائري أعلى كوبري النيل، بمركز بني مزار، بسبب انفجار الإطار الخلفي الايمن.

وقد تسبب الحادث في إصابة 8 عاملات وهن: "زهرة ربيع محمد، 33 سنة، وآية هيبة حسن، 18 سنة، وسعاد أحمد إبراهيم 56 سنة، وإلهام ربيع محمد، 38 سنة، مقيمات بقرية كفر المداور بمركز مغاغة، وعطيات زكي عبد السلام، 42 سنة، بني مزار، وهدي ربيع محمد، 52 سنة، وبسمة رمضان حسن، 20 سنة، وفاطمة عيد محمد، 30 سنة، مقيمات بقرية كفر المداور بمركز مغاغة".

تم نقل المصابات إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج اللازم، حيث وجه الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بعمل الفحوصات الطبية اللازمة واتخاذ مايلزم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، تحت تصرف النيابة العامة.