الحماية المدنية تنقذ 5 مواطنين احتجزوا إثر انهيار سلم عقار في الإسكندرية

أنقذت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، 5 أشخاص، وذلك عقب احتجازهم في الطابق الخامس، بعد انهيار سلم العقار محل يكنهم ويحمل رقم 152 شارع 4 عزبة عبد المنعم رياض، مطار النزهة، الكائن في نطاق حي شرق.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بوقوع انهيار محدود بعقار قديم، واحتجاز بعض قاطنيه بداخله، دون أن يسفر عن حدوث خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة، ومسئولي حي شرق، رفقة سيارات الإسعاف، والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة انهيار سلم العقار المكون من 5 طوابق، واحتجاز 5 أشخاص بالدور الـ5 وجرى انقاذهم بمعرفة الدفاع المدني، دون خسائر بشرية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فقد أظهر الفحص الأولي أن العقار بناء قديم، وصادر له قرارات "هدم وترميم" ولم يجر تنفيذها، وجارٍ عرضه مرة أخرى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم وضع حواجز حديدية حول العقار، لحماية المارة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على الجهات المعنية لاعمال شئونها.