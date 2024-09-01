الهلال يعلن تعاقده مع متعب الحربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع متعب الحربي، قادما من الشباب في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الهلال صورة لـ متعب الحربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» معلقا عليها:" نام...صحي هلالي، متعب الحربي هلالي".

وكان متعب الحربي مثار اهتمام عدة أندية من كبار الدوري السعودي أبرزهم النصر والهلال حتى اللحظات الأخيرة.

وأفادت صحيفة «الرياضية»، أن النصر عرض على الشباب 80 مليون ريال وأليكس تيليس مقابل ضم متعب الحربي.

لكن الهلال نجح في حسم معركة التعاقد مع متعب الحربي لصالحه، ولم يكشف الزعيم عن تفاصيل الصفقة بعد.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية غدا الإثنين 2 سبتمبر 2024.