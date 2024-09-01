كوريا الجنوبية تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس التهاب الجلد العقدي

سجلت كوريا الجنوبية ثاني حالة إصابة هذا العام بفيروس التهاب الجلد العقدي وهو مرض فيروسي، يصيب الماشية.

وقالت سلطات الحجر الصحي المختصة بالتعامل مع هذا المرض إنه تم تأكيد الحالة في مزرعة للماشية في منطقة إيتشيون بإقليم جيونجي، والتي تضم حوالي 60 بقرة، طبقا لما ذكرته شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وهذه ثاني حالة إصابة بالمرض في البلاد، والتي تم تسجيلها بعد 19 يوما من تأكيد أول حالة إصابة في منطقة أنسيونج بإقليم جيونجي.

وأرسلت سلطات الحجر الصحي فريق استجابة أولية إلى المزرعة لمنع انتشار المرض، وقامت بتطويق المزرعة المصابة وأجرت مسحا وبائيا.

وسيتم إعدام الأبقار المصابة طبقا للمبادئ التوجيهية ذات الصلة.

يشار إلى أن التهاب الجلد العقدي، هو فيروس ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض، ويسبب الحمى في الماشية المصابة، ولا يؤثر على البشر.