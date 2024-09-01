إعلام عبري: بعض عائلات الأسرى رفضت الحديث مع نتنياهو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن بعض عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة رفضت الحديث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 أسرى كانوا محتجزين في القطاع، وأثار مقتلهم اتهامات لنتنياهو بأنه المتسبب في ذلك، لأنه يرفض إبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق، وجه منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، خطابًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك عقب الإعلان عن استعادة جثامين 6 محتجزين من القطاع.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، قالت العائلات مخاطبة نتنياهو: «توقف عن إلقاء اللوم على الجميع وتحمل مسئولية إخفاقاتك».

ولفتت العائلات في خطابها إلى أن «حماس ليست وحدها المسئولة عن إفشال الصفقة»، قائلة إنها تتوقع «من رئيس الوزراء فعل كل شيء لاستعادة الرهائن».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه حدد هويات المحتجزين الستة، الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض، في جنوب قطاع غزة.

وزعم في بيان، أنه عثر على الجثث السبت، في «نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة»، وقد أُعيدت إلى إسرائيل، حيث تم التعرف عليها رسميا.



