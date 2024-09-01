اتحاد مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا يطالب بإبراز واضح للمكونات الكحولية في المنتجات الغذائية

طالب الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين بأن تتضمن مغلفات الأغذية التي تحتوي على كميات صغيرة من الكحول معلومات واضحة تبين ذلك.

وقالت منسقة مشروع الوضوح الغذائي في الاتحاد، شتيفاني فيتسل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "شكاوى المستهلكين تظهر أن الكثير من الناس لا يلحظون الإشارة إلى الكحول في قائمة المكونات"، موضحة أن هذا يمثل مشكلة للأطفال والأشخاص الذين يتجنبون الكحول بوعي.

وذكرت فيتسل أنه ينبغي لذلك وضع علامات واضحة على الأطعمة التي تحتوي على الكحول، وقالت: "أيضا بالنسبة للمواد الغذائية غير المعبأة والوجبات في المطاعم التي لا تتضمن قائمة بالمكونات، يجب الإشارة لمكونات الكحول فيها بصورة إلزامية"، مشيرة إلى أنه كثيرا ما يوجد كحول "مخفي" في الحلويات والوجبات الجاهزة، وأحيانا أيضا في تتبيلات السلطة والسلطات المعلبة والمربيات.

وذكرت وزارة الأغذية الألمانية ردا على استفسار أن قانون وضع العلامات المنظم على مستوى الاتحاد الأوروبي لا ينص حاليا على لوائح إلزامية مثل وضع علامات تحذيرية، موضحة أن حق المبادرة لتغيير اللوائح من اختصاص المفوضية الأوروبية. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوزارة ترحب بمقترح تطبيق نهج منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع العلامات للوقاية من إساءة استهلاك الكحول، مضيفا أن الوزارة ستنخرط بشكل بناء في المناقشات بمجرد تقديم الاقتراحات.