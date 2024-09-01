محمد بن سلمان يؤكد للرئيس التركي الحرص على توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي بادر به اليوم الأحد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المملكة حريصة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، أجرى ، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلاله " حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد ولي العهد السعودي "على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".

ويأتي اتصال ولي العهد السعودي اليوم الأحد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أربعة أيام من لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أكد ولي العهد السعودي خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس على دعم المملكة الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه العادلة على أساس الشرعية الدولية، بما يكفل حقه في الحرية والاستقلال".

وشدد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الرئيس عباس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.

وتأتي هذه المحادثات السعودية الفلسطينية، في ظل التصعيد المستمر الذي تشهده الضفة الغربية والذي ينذر بانفجار وشيك في ظل المداهمات والحملات المستمرة لجيش الاحتلال.

كما تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف حتى اليوم قرابة 40 ألفاً و691 شهيداً، وأكثر من 94 ألف جريح، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.