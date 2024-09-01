التعليم: إدخال نحو 100 ألف فصل للمدارس العامة على مستوى الجمهورية

قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إدخال نحو 100 ألف فصل للمدارس العامة على مستوى الجمهورية ضمن الخطة التي عملت عليها الوزارة لمواجهة تحديات تكدس الفصول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذه الفصول جاهزة مع بداية العام الجديد.

وأشار نائب وزير التعليم، إلى أنه جارٍ إعداد قوائم بالفصول والمدرسين بالتعاون مع المديريات والمحافظات.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من حصر الفصول والمدارس بنسبة 70%، فيما يتبقى أسبوع للانتهاء من كل المدارس على مستوى الجمهورية.

ويوم السبت، وجّهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبرالمقبل لطلاب المدارس الخاصة والرسمية، و8 سبتمبر لطلاب المدارس الدولية.

وأشارت إلى التأكد من فرش الفصول وصلاحية المقاعد لاستخدامها ومد المدارس بالمقاعد التى تحتاجها الفصول الدراسية.