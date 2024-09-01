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افتتاح معارض أهلا مدارس في مدن دمياط وفارسكور وكفر البطيخ

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 9:53 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 9:53 م

أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إطلاق معرض أهلا مدارس في كل مدن ومراكز دمياط، لتوفير جميع المستلزمات الدراسية بنسب خصم تتراوح من 15 إلى 35% للتخفيف على أولياء الأمور.

وتفقد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المعارض التي تضم جميع المستلزمات الدراسية، من زي مدرسي، وأدوات كتابية، وكتب خارجية، وشنط مدرسية، بنسب خصم من 15 إلى 35%.

وأساد بتواجد جميع المستلزمات بجودة عالية، كما أكد افتتاح معارض أهلا مدارس في جميع مدن المحافظة، وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط، لتوفير المستلزمات الدراسية بجودة عالية، وأسعار مناسبة بكل المناطق للتخفيف على أولياء الأمور.


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