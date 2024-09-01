استطلاع جديد: هاريس تلحق بترامب فى سباق حشد التأييد بين الناخبين المحتملين في ميشيجان

قلصت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس معظم تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ميشيجان، وفقا لاستطلاع رأي جديد، وهو أحدث دليل على أن المرشحة الديمقراطية تلحق بترامب في سباق الرئاسة.

كان ترامب يحظى بدعم بنسبة 46% في استطلاع "إي بي آي سي/ إم آر إيه" الذي أُجري من 23 إلى 26 أغسطس ونُشر أمس الجمعة، مقارنة بـ 45% لهاريس. وكان ترامب يتخلف عن هاريس في تصنيف الميول، حيث حصل على 45% مقابل 46% لهاريس، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وفي منتصف يوليو، أظهر نفس الاستطلاع تقدم ترامب بفارق 7 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين على الرئيس جو بايدن، وذلك قبل أقل من أسبوع من انسحابه من السباق وفتح المجال لترشيح هاريس. وكان تقدم ترامب في تصنيف الميول على بايدن أوسع، بنسبة 45% إلى 36%.

وأثارت هاريس وزميلها في الترشح تيم والز حماسة الناخبين الديمقراطيين، بما في ذلك في المؤتمر الوطني للحزب الذي عُقد في شيكاغو الأسبوع الماضي. وهي تتقدم أو تتساوى مع ترامب في كل من الولايات السبع الأكثر احتمالا لتحديد نتائج السباق، وفقا لاستطلاعات بلومبرج نيوز/مورنينج كونسلت.