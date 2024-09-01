دراسة حديثة: النعناع علاج طبيعي لتسوس الأسنان

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يشتهر النعناع بنكهته المميزة، حيث يضاف لعدة مشروبات وكذلك لمعجون الأسنان؛ لإضافة المذاق الجيد، ولكن فوائد النعناع بالنسبة للأسنان تتعدى المذاق الجيد لمعجون الأسنان.

فقد أثبتت دراسة حديثة أن للنعناع، فعالية ضد تسوس الأسنان.

وذكر موقع "نيتشرل ساينس"، أن جامعة سانت ماريا الفيدرالية البرازيلية أجرت تحليل لعدة دراسات سابقة عن النعناع وصحة الأسنان لمعرفة مدى تأثيره.

ووجد فريق البحث، أن النعناع مادة فعالة للوقاية من التسوس حيث يمنع تكون المواد السكرية على الأسنان التي تحتمي بها البكتيريا قبل النخر في الأسنان.

وأضافت الدراسة أن النعناع يعالج أيضا للتسوس حيث يدمر الأغلفة السكرية الحامية للبكتيريا كما يخرب عمليات الاتصال بين البكتيريات حول الأسنان.

وأكدت الدراسة أن النعناع مادة آمنة على الفم حيث تبين عدم وقوع أي أعراض جانبية منه على الخلايا الطبيعية داخل الفم.