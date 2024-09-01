اشتباكات عنيفة أثناء عملية إسرائيلية مستمرة في جنين

تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في جنين بشمالى الضفة الغربية، حسبما أفاد فلسطينيون اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أنه تم اعتقال عدة أشخاص في حي شرقي جنين اليوم السبت. كما أفادت الوكالة بأن الجنود الإسرائيليين منعوا عمال الدفاع المدني الفلسطينيين من إحضار الماء إلى مستشفى، مما أثار مخاوف من أن نقص المياه النظيفة سيؤثر بشكل خاص على المرضى المصابين بأمراض الكلى الذين يحتاجون إلى علاجات الغسيل الكلوي.

وقالت "وفا" إن أنابيب المياه التي تمد المستشفى تضررت جراء العملية العسكرية الإسرائيلية، وأن عدة أجزاء من جنين قد انقطعت عنها المياه. كما يُقال إن هناك انقطاعات في التيار الكهربائي في بعض الأماكن.

ولم يتم التحقق بشكل مستقل من هذه الرواية. وعند الاستفسار، صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق في هذه التقارير.

وشن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية متزامنة في جنين وقلقيلية وطوباس يوم الأربعاء، بناء على زيادة ملحوظة في عدد الهجمات على الإسرائيليين.