ضمن برامج وزارة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية بمكتبة آل عابدين بموشا، بمحافظة أسيوط، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "ولد الهدى" تحدث خلالها الشيخ مصطفى حسن، عن السيرة النبوية وما تحمله من قيم الرحمة والعدل والتسامح التي دعا إليها الرسول الكريم.

كما تناول أبعاد السيرة النبوية وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع، مؤكدا على أهمية استلهام الدروس المستفادة من حياة النبي في الواقع المعاصر.

كما شهدت الاحتفالية ورشة فنية قدمتها الفنانة نسرين شوقي، عبر خلالها الأطفال برسوماتهم عن معاني المحبة والسلام، أعقبها باقة من فقرات الإنشاد والمدائح النبوية قدمها مجموعة من الموهوبين.

وأشار ياسر عبد اللاه، مدير مكتبة، أن هذه الفعالية تأتي في إطار الدور التنويري والثقافي لقصور الثقافة التي تسعى دائما إلى ترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة أسيوط، بإدارة خالد خليل، نظم قصر ثقافة أسيوط لقاء بعنوان "دور الأسرة في تعزيز الأخلاقيات في المجتمع "، ناقشت خلاله د. أسماء عبد الرحمن، أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب بجامعة أسيوط، دور الأسرة في تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأبناء، باعتبارها اللبنة الأولى في التنشئة، ومصدر التربية وغرس القيم والفضائل، كما أوضحت أثر التربية الإيجابية على استقرار المجتمع.

جاء اللقاء ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د.حنان موسى، ونفذ من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د، دينا هويدي، واختتم بنقاشات حول التحديات التي تواجه الأسرة المصرية في تربية الأبناء في ظل المتغيرات الراهنة، وطرق مواجهتها.