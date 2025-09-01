هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يتخذ إجراءات استثنائية لحماية نتنياهو وكاتس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) بات يتخذ "إجراءات خاصة واستثنائية" لحماية كبار المسئولين الحكوميين الإسرائيليين.

وأوضح المصدر أن حدة التهديدات التي يتعرض لها كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تصاعدت بشكل ملحوظ عقب اغتيال قادة حوثيين بارزين في اليمن، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات خاصة واستثنائية لحماية رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار المسؤولين في ظل تهديد يمني صريح بالرد".

ويوم السبت، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.

والرهوي هو أبرز مسئول سياسي يُقتل في المواجهة الحوثية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وتوعّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الأحد، بمزيد من الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار.