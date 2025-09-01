الوزاري الخليجي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده مجلس التعاون في الكويت على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، وفق بيان ختامي للاجتماع.

وذكر البيان، أن الاجتماع بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وأكد "ضرورة الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق".

وشدد على "ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع".

وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة".